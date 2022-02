Vistió la camiseta de Boca, fue llamado a reemplazar a Juan Román Riquelme en el xeneize y hoy estaría al borde del retiro en Jorge Wilstermann de Bolivia. Sí, estamos hablando de Cristian "Pochi" Chávez. "Este año capaz que es el último y lo quiero disfrutar", dijo el volante creativo y encendió todas las alarmas en un equipo donde es muy querido.

Con 35 años y 17 de carrera, el nacido en Pilar sueña con colgar los botines en plena vigencia. Dentro de su trayectoria se destacan su paso por el club de La Ribera (2005-2012), Lanús (2013), Unión Española de Chile (2014-2015), Arsenal de Sarandí (2015), Asteras Tripolis de Grecia (2016) y Jorge Wilstermann (2017-actualidad).

Pochi Chávez: "Este año capaz que es el último y lo quiero disfrutar"

En diálogo con Planeta Deportes y Dosis de Fútbol, Pochi Chávez fue optimista tras sentir una molestia vs. Blooming: "Me levanté de peores, me voy a levantar de esta. Sé que el equipo me necesita y voy a hacer todo lo posible para poder estar y ponerme bien. Un poquito de paciencia".

Aunque claro, no ocultó sus sentimientos: "Triste, un poco, porque el trabajo en la semana todo bien, y justo el viernes hice un movimiento y me dolió un poco la rodilla. Uno quiere jugar, quiere ayudar, y de afuera no puede ser". Avisando que "este capaz que es el último año" que juega, Pochi enciende las alarmas.

Pochi Chávez y sus cuatro partidos en la Selección Argentina

En 2011, con Sergio Batista como entrenador, el Pochi disputó cuatro duelos con la camiseta de la Selección Argentina. El entonces jugador de Boca vistió el dorsal 18 y convirtió su único gol con la Albiceleste ante Venezuela por un amistoso. Aquel día compartió mediocampo con Claudio Yacob, Diego Valeri, Matías Defederico y Maximiliano Morález.