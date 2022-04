Después de ganar la ida 3-1, Sao Pablo viajó a enfrentar a Palmeiras con el sueño de gritar campeón de visitante y nunca esperó la tremenda reacción del equipo local. Con dos goles de Raphael Veiga, uno de Danilo dos Santos de Oliveira y uno de Zé Rafael, el Verdao se impuso 4-0 y gritó campeón en casa. Claro, la bronca del Tricolor fue tremenda y Jonathan Calleri explotó rompiéndole un celular a un joven que los filmaba a la salida.

Tras el pitazo final del juez, y entre los festejos del equipo de Abel Ferreira que levantaba la copa del torneo Paulista, los de Rogério Ceni se marcharon hacia los vestuarios. Allí, un chico con la camiseta de Palmeiras quiso grabar a los jugadores visitantes y Calleri reaccionó. El ex Boca le dio un cachetazo al teléfono y le dijo "dejá de filmar". La acción se hizo viral y el delantero se expresó en las redes al respecto.

+El video de Calleri que generó polémica

Tras el hecho, que fue viral en redes y por supuesto tuvo muchas críticas, el delantero ex All Boys se expresó en su cuenta de Instagram: "Sobre lo acontecido a la salida del estadio, ayer, me gustaría enviar mi más sincero pedido de disculpas al chico". Pero no terminó allí.

Además de lamentarse, el goleador se comprometió con el chico: "Fue un momento en que mi cabeza estaba muy caliente y no debería haber pasado lo que pasó. Me pongo a disposición para reparar el daño causado en su celular".