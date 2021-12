Se termina la temporada y las declaraciones de los futbolistas suelen ser atinadas de acuerdo a su profesionalismo. "En las vacaciones saben que deben tener cuidado y quedarse en casa tanto como sea posible. Cuando salgan, deben respetar la distancia social y llevar máscara”, por ejemplo dijo Guardiola. Pero no todos tienen ese discurso...

Uno de los campeones de América con Flamengo en 2019, no tuvo pelos en la lengua. No escondió sus ganas de ir a la playa y disfrutar con amigos, pero quizá su forma de declarar no fue del todo acertada.

El verdugo de River que espera las vacaciones para “hacerse m...”

Gabigol, una de las figuras del Flamengo y la Selección de Brasil, no ocultó su cuestionable deseo para este receso y le llovieron críticas. En medio de polémicas, Gabriel Barbosa no anduvo con vueltas y tiró: "Las vacaciones son el momento para hacerse mierda".

Y lejos de arrepentirse, subió la apuesta: "Mañana estará en los medios, siempre dicen algo de mí. Pero estoy de vacaciones, fui el rey de América y todos los años soy el máximo goleador de Brasil. Sí, bebo mi whisky, sí escucho mi rap. Estoy de vacaciones. En enero voy a entrenar para ser campeón y volver a ser máximo goleador".