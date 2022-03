Este viernes 11 de marzo a la madrugada, en Chile, el futbolista argentino Yamil Asad protagonizó un accidente de tránsito que tuvo repercusión en todo el Continente. El ex Vélez conducía ebrio, pasó un semáforo en rojo y chocó un vehículo en el que iban tres pasajeros. Horas después, se filtró el video de uno de los policías que fue a asistirlo al instante.

Aunque varias fuentes chilenas aseguraron que el jugador intentó cambiarse al asiento del acompañante para desligarse de la responsabilidad, en el video que circula en las redes sociales se lo ve sentado detrás del volante. Aunque algo le juega en contra: su estado de ebriedad es notorio.

"¿En qué puedo ayudar?": la reacción de Yamil Asad tras chocar borracho en Chile

Después del impacto y con el coche prestado destruído, una cámara policial se acercó e intercambió un pequeño diálogo con el Turquito, que entre su estado de ebriedad y el shock del momento sólo pudo decir algunas palabras.

"¿En qué puedo ayudar", consultó el argentino tras asegurar que no tenía heridas de gravedad. "¿Vienes de alguna fiesta?", le preguntó el policía. El jugador ex Vélez no contestó y dijo en tono de afirmación (aunque algunos aseguran que fue una pregunta que no llega a entenderse por su ebriedad): "No pasó nada grave, de verdad".

+VIDEO: la reacción de Yamil Asad tras chocar borracho en Chile