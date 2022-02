La gran polémica de la noche en Brasil. El partido ya estaba 1-1 tras el empate de Luis Díaz, dejando al gol de Lautaro Martínez a los 7 minutos del partido en el pasado.

Mientras en el área se empujaban todos esperando el centro desde un tiro de esquina, hubo un clarísimo agarrón a la camiseta de Nicolás Otamendi, por lo que el árbitro consultó con el VAR.



Pero quienes usan la tecnología para impartir justicia le dijeron que siga el juego, y los jugadores de la Selección Argentina estallaron de furia. En todo caso, debería haber sido amarilla para el jugador colombiano.

Lo que no está claro y podría darle la razón al juez es que la pelota no haya estado en juego, por lo que no puede decretar tiro desde los 12 pasos. La realidad es que el juego siguió y depende el resultado, los del conjunto Albiceleste se quedarán o no con la espina.