Fernando Gago está sorprendiendo en el mercado de pases y hace mover los hilos de Racing, para darle muchas nuevas caras de cara a la próxima temporada, donde deberán mejorar el rendimiento del irregular 2021.

Para ello, ya cerró dos refuerzos como Gabriel Hauche y Facundo Mura, contrarrestando las bajas de Lisandro López y la de Darío Cvitanich. El delantero campeón y el lateral ex Estudiantes son por ahora las dos caras nuevas de la Academia, pero lejos están de ser las únicas.

Los refuerzos de peso siguen negociándose, donde se destaca Edwin Cardona y Franco Di Santo, además del ex Vélez Santiago Cáseres, quien aún negocia su continuidad en el Fortín a préstamo desde el Villarreal y que tiene a Racing como una de sus opciones para su futuro. Y al margen de ellos dos, también está en el radar de Gago un defensor de la talla de Diego Godín, quien fue vinculado con los de Avellaneda por la cuenta italiana Tuttomercato.

El uruguayo de 35 años no será tenido en cuenta en su club, el Cagliari, y ante la escacez de ofertas en Europa, no descarta volver a Sudamérica. Pero Racing ahora no es el único candidato a quedárselo, sino que apareció desde Brasil otro contendiente. Ni más ni menos que el Atlético Mineiro quiere contar con el "Faraón" en sus filas para retener el título del Brasileirao y para soñar con el súper equipo para ganar la Copa Libertadores.

Esta información la trascendió el medio brasileño "Radio Itaiaia", aunque de todas formas irían por él solamente si se concreta la inminente salida del paraguayo Junior Alonso al Krasnodar de Rusia. Si se da, será un posible rival de Boca o de River en la próxima Libertadores, de lo contrario, Racing aún podría ilusionarse con el arribo del central tres veces mundialista.