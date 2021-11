El ex Boca fue entrevistado en ESPN F360 y tras una confusión en una pregunta que le hicieron, terminó afirmando que su equipo actual es un conjunto de categoría menor.

A mediados de este año, Mauro Zárate se fue de Boca tras casi 3 años formando parte del Xeneize por no gozar de tener la titularidad en el ciclo de Miguel Ángel Russo. Siempre quedó relegado ante la presencia de Tevez, pero días después de su salida, el ídolo del club de la Ribera anunció su retiro, pero MZ ya había rescindido su contrato.

Luego de casi un mes sin club, el delantero surgido en Vélez sorprendió a todos con su exótico destino, llegando al América Mineiro de Brasil, un equipo sin mucho renombre en nuestro país. A este club arribó como refuerzo estelar para salvarlo del descenso, algo que por ahora está logrando.

Desde la concentración de su nuevo equipo, Zárate dialogó con ESPN F360 a través de una videollamada y se dio un insólito y particular momento por una confusión que hubo en medio de la entrevista.

Gustavo López, el conductor del programa, le consultó sobre la gente de su club: "Acá me dice (Leonardo) Astrada, que el América Mineiro es un equipo fuerte de alla de Brasil, con mucha hinchada". "No, la verdad que no. Ese es el Atlético Mineiro", respondió Mauro.

Allí irrumpió Astrada diciendo que se refería justamente al Atlético Mineiro, a lo que Zárate dijo sin ningún tipo de pelo en la lengua: "El América Mineiro es un equipo chico, con aspiraciones de crecer", además de ampliar sobre el contexto actual del equipo.