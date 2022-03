Pocos podían imaginar que Gustavo Alfaro iba a terminar protagonizando una Eliminatoria inmejorable con la Selección de Ecuador. El ex-DT de Boca se hizo cargo del equipo para intentar llevarlo nuevamente a un Mundial y así cumplir el sueño de su vida.

Ayer no tuvo su noche más lúcida, cayendo ante la eliminada Paraguay de Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, los resultados se dieron y la Tri aseguró su presencia en Qatar 2022 antes de la última fecha. Mientras los jugadores celebraban, Alfaro mantuvo su característica tranquilidad.

“Los jugadores están festejando, se lo merecen por lo que han hecho a lo largo de la Eliminatoria. A mí en lo personal no me surge, le dije a los jugadores que quería entrar de otra manera, no de esta”, explicó el entrenador argentino, enojado por la derrota.

De todas formas, el 'Míster' rescató algo positivo tras la caída ante la Albirroja: “De estas cosas que en algún punto ponderamos, estas derrotas dolorosas nos sirven para acumular otro tipo de experiencias”.

“Más allá del resultado, Paraguay nos iba a jugar como si iban a un Mundial. Cometimos demasiados errores que conspiraron en el rendimiento. Fueron temas de concentración, experiencia y manejo de momentos. Hubiese deseado que Ecuador entre como lo hizo en otros partidos”, explicó Alfaro.