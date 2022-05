Tras el escándalo que se armó en base a los videos publicados, el entrenador del conjunto boliviano salió con los tapones de punta: "Me sentí robado y en el penal, el arquero va hacia la pelota, llega primero", soltó.

La explosiva frase del DT de Always Ready sobre los regalos de Boca a los árbitros

Si bien el partido entre Always Ready y Boca finalizó hace casi 24 horas en la altura de La Paz, el mismo se sigue jugando en este jueves ya que a la bronca que tenían los locales por el penal a favor del Xeneize se le sumaron los videos de la discordia en los cuales se pueden ver varios regalos del club argentino a los árbitros.

Estas imágenes, que se conocieron durante la madrugada, pusieron al conjunto boliviano en alerta y con el grito en el cielo. Un enojo total que quedó expuesto en los dichos de Eduardo Villegas, entrenador del equipo: "No se puede actuar tan mal, digamos, sin motivo. No puedes ser tan malo para cobrar de esa manera", comenzó disparando el DT.

Durante lo que fue una charla con Radio del Plata, el entrenador del conjunto boliviano no se guardó nada y realizó fuertes declaraciones en donde acusó que "el árbitro estaba comprado por Boca". Palabras que le podrían costar una dura sanción de Conmebol y que aún así las sostiene porque "no puedo probar la otra versión".

A su vez, Villegas comentó que así como el regalo "se hizo antes del partido, se podría haber hecho después" para no influir en un árbitro que no tuvo una buena jornada: "Ha sido espantoso el árbitro del partido y el presente a los árbitros,fue una vergüenza. Me sentí robado y en el penal, el arquero va hacia la pelota, llega primero".

Finalmente, y para no echarle la bronca totalmente al peruano Kevin Ortega, el entrenador de Always Ready admitió que no fue la mejor noche para su equipo y comentó que "Boca se manejo mejor con el balón y corrieron un poco más", superandoló en el juego.