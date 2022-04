Después de estar 15 años alejado de la dirección técnica, el ex entrenador de River está en el radar de la Selección de Bolivia. ¿Volverá a tener su chance?

Los hinchas de River no lo recuerdan de la mejor manera, pero ha tenido una reconocida carrera como futbolista, además de lo que fue su estadía como director técnico. Y después de estar alejado del fútbol por mucho tiempo, ahora puede hacerse cargo de la Selección de Bolivia.

El conjunto del Altiplano perdió al venezolano César Farías, quien no logró meterse en el Mundial de Qatar, y ahora la Federación Boliviana de Fútbol está pensando en un nombre de peso para los próximos años, quien tiene un buen pasado como director técnico.

A lo largo de las últimas horas, el ex jugador, técnico y presidente de River, Daniel Passarella, apareció en los planes de Ángel Fernando Costa Sarmiento para que se haga cargo de la Selección de Bolivia. Según la información que compartió en su cuenta de Twitter el periodista Adriano Savalli, el Kaiser "fue ofrecido y en la Federación expresaron interés para que sea el DT".

Asimismo, el propio Savalli afirmó que "desde su entorno agregan que mañana (sábado) habrá una "charla importante" para tratar de avanzar". Luego de que Passarella dejara su cargo en el Millonario en el año 2007, no volvió a dirigir. Y en los alrededores del Monumental no tienen un buen recuerdo del ex capitán de la Selección Argentina, ya que fue el mandamás que estaba al frente de la institución cuando se produjo el descenso en 2011.

En el caso de que se llegue a buen puerto con el nacido en la ciudad de Chacabuco hace 68 años, sería su segunda experiencia al frente de un seleccionado, ya que estuvo en la Selección Argentina y comandó al elenco argentino en la Copa América de los años 1995 y 1997, como así también en el Mundial de Francia, disputado en 1998.