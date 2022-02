La carrera de Carlos Tevez sigue en stand by y ni él mismo sabe cómo afrontará su futuro futbolístico. La única certeza del Apache es que no volverá a jugar en Argentina, aunque no descarta hacerlo en otro lugar del planeta. "Es muy difícil que vuelva a jugar", manifestó hace pocos días.

El mundo del fútbol se dio el gusto de volver a ver a Carlitos en un campo de juego gracias a la "Noche Amarilla", evento especial organizado por Barcelona de Ecuador. Allí se puede ver al delantero con una forma física que está lejos de parecer la de un exjugador. Por eso, desde Guayaquil se animan a tentarlo.

El próximo 8 de febrero, el conjunto ecuatoriano disputará la primera fase de la Copa Libertadores, iniciando un camino que tiene como objetivo final caer en la fase de grupos del torneo (en la última edición fue semifinalista). Pensando en eso, después de haberlo visto vistiendo sus colores en este último amistoso, Barcelona le hizo una oferta para contratarlo.

A pocos días de cumplir 38 años, Tevez disfruta de su familia y del tiempo que tiene tras haber salido de Boca. Con otras propuestas de la MLS, el Apache deberá definir qué sucederá con su carrera deportiva. Barcelona se anima a soñar...