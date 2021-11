Para esta jornada de Eliminatorias, Gustavo Alfaro tomó una rara decisión: convocar a cuatro arqueros. El director técnico del seleccionado de Ecuador sorprendió a todos con su determinación y tuvo que explicar el insólito motivo que lo llevó a esa resolución final.

Los citados fueron Alexander Domínguez (Cerro Largo de Uruguay), Hernán Galíndez (Universidad Católica de Ecuador), Pedro Ortíz (Emelec) y Moisés Ramírez (Independiente del Valle). Domínguez fue el titular en la victoria del jueves sobre Venezuela, pero en octubre contra México estuvo Galíndez. Por eso el DT tuvo que aclarar el panorama.

"Hablé con los cuatro. A todos les tocó jugar y estoy conforme con ellos. Normalmente se citan tres, pero yo les decía que si solo elegía a tres yo sentía que iba a fallar como hombre, no como entrenador", sostuvo Alfaro. "Porque sentía que era un acto de injusticia para alguno de ellos", agregó.

"Yo no tengo cuatro marcadores de punta, no tengo cuatro números '5', pero sí tengo cuatro arqueros. Al ver cómo se apoyan entre ellos y se desean el bien... Es algo fuerte y derrama algo poderoso para el resto", se sinceró Gustavo. "Quiero el problema de no saber a quién tengo que poner porque uno cada es vez es mejor que otro", sentenció.