Las Eliminatorias Conmebol siempre son una caldera. Aunque varias plazas están confirmadas y la disputa por el último pasaje a Qatar pasa por otra parte, el Bolivia-Brasil no baja las temperaturas. Tite, el entrenador de la Verdeamarela, picó la previa tildando de "inhumano" jugar en La Paz y el ex Presidente boliviano no dudó en responderle.

“No vamos a tener un equipo tan vertical como hemos tenido en los últimos juegos porque la altura no lo permite, es inhumano”, dijo el DT de Brasil en la previa y en la vereda de enfrente no fue tomado de gran manera. "No quiero decir otras palabras porque pensarán que son discriminatorias, pero me parece que Tite es un cobarde", dijo Marco Antonio Etcheverry. Y el ex pope del país también lo cruzó en redes...

Evo Morales le respondió a Tite sin filtro y ¡con un video de Maradona!

Después de la desafortunada frase de Tite, Evo Morales Ayma salió a defender a su patria en Twitter: "Repudiamos que Tite, técnico de Brasil, diga que es "inhumano" jugar fútbol en un lugar donde viven millones de personas".

Además, Evo citó a Diego Armando Maradona, con un video y una frase lapidaria: "La grandeza se reconoce en las palabras, por eso recordamos al más grande, Diego Armando Maradona que dijo 'ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermanos'".