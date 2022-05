Durante los últimos mercados de pases, antes de que Pipa Benedetto dejará mucho dinero en el camino para volver a vestir la camiseta azul y oro, en el mundo Boca no paraba de sonar el nombre de un ex delantero del club que supo brillar hace apenas unos años y que no encontraba su lugar en Europa.

Con un paso por cinco equipos, el delantero argentino decidió regresar para Sudamérica pero no lo hizo al Xeneize sino que lo hizo al Sao Paulo de Brasil, conjunto en el que jugó inmediatamente después de Boca y en el cual había dejado un grato recuerdo. Un nivel que logró repetir en esta segunda etapa.

Siendo el goleador del Brasileirao gracias a sus cinco tantos en las primeras cuatro fechas, en Brasil están más que contentos con Jonathan Calleri y el mismísimo presidente del club fue el encargado de decretar el futuro del jugador: "Vamos a comprar Calleri. Calleri será jugador del São Paulo", decretó.

Aprovechando una cláusula obligatoria de compra si el jugador disputa más del 30% de los partidos, el Sao Paulo deberá pagar 3 millones de dólares al grupo empresario que posee el pase de Calleri. Una noticia que alegra a todos los paulistas y al presidente del club quien siente que "nació para jugar acá".

De esta manera, con una temporada magnífica en la que convirtió 13 goles y una asistencia en los 22 partidos que lleva disputado el equipo en este 2022, Calleri ya sabe que será de su futuro y sueña con meterse en el Mundial de Qatar: "Hago lo mejor para que Scaloni pueda ver que acá en Sao Paulo tiene un centrodelantero", soltó durante la última semana.