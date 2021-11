Comenzó la actividad de la jornada 14 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y los encargados de abrir la tarde fueron Uruguay y Bolivia, en un cruce directo para pelear por la cuarta plaza directo a la Copa del Mundo. El Maestro Tabárez sorprendió desde las duchas quitando a Luis Suárez del equipo titular y el DT apostó por la sangre joven en la altura de La Paz para intentar llevarse 3 puntos importantísimos para el sueño de la clasificación.

El partido no comenzó fácil para la Celeste y el conjunto del Altiplano hizo pesar la localía como es de costumbre. Bolivia fue el único equipo que pateó al arco en la primera hora de encuentro y, para suerte de los dirigidos por César Farías, la pelota se metió en el arco. Juan Carlos Arce fue el encargado de enviar el balón al corazón del área, pero Fernando Muslera contribuyó para que aquel centro se convirtiera en gol.

El pase iba directo al goleador Marcelo Moreno Martins, pero el artillero no alcanzó a desviarla y parecía pelota fácil de controlar para el arquero de Uruguay. Sin embargo, Muslera no pudo calcular el pique, erró el manotazo y el balón pegó en el poste antes de que cruce la línea de cal. En un duelo directo, a la Celeste no le están saliendo las cosas bien. Para colmo, Moreno Martins puso el 2-0.