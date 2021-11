PSG no gustó pero volvió a ganar. Con un hat-trick de pases-gol de Lionel Messi, venció 3 a 1 a Saint Etienne y estiró su diferencia en la cima de la tabla. El argentino, con poco, volvió a ser decisivo en el resultado. Como hace tiempo.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino sigue sin convencer desde el juego. Esta jornada, volvió a probar con los cuatro delanteros -Messi, Neymar, Mbappé y Di María- pero el sistema está lejos de funcionar. ¿Lo más destacado? El estreno de Sergio Ramos y la influencia de Leo, que tiene números fenomenales en 2021.

Considerando sus últimos encuentros en Barcelona, los que ha reunido en PSG y su participación en la Selección Argentina, Lionel Messi tiene más participación directa en tantos (58) que partidos (56) en 2021. ¿Cómo se reparten? En 41 goles y 17 asistencias. Sin embargo, no es un año excepcional...

Son 12 años consecutivos que La Pulga logra sumar, al menos, 15 pases-gol. ¿Fue su primer hat-trick de asistencias? No, el séptimo. Y eso que hoy no jugó su mejor partido. El equipo no funciona pero Messi sigue vigente. A su ritmo, a su velocidad pero con la magia y visión de siempre.

Lionel Messi en 2021:

- 56 partidos.

- 41 goles.

- 17 asistencias.

Más allá de los números, no está de más repasar lo significativo que fue este 2021 para Messi: obtuvo la Copa América, siendo el máximo goleador y asistidor, y se convirtió en el máximo anotador histórico de Sudamérica, superando a Pele. ¿De verdad no merece una nueva distinción?