Lionel Messi cumple 35 años y la cantidad de récords que acumula son innumerables. Pero, ¿de quién sería cada uno si La Pulga no hubiera nacido?

¿De qué futbolistas serían los récords mundiales si Messi no hubiera existido?

El fútbol no es el mismo. La vida de los futboleros del mundo cambió desde que Lionel Andrés Messi apareció en escena. Es que el 10 de la Selección Argentina no se cansa de superarar marcas, de convertir goles, levantar trofeos y conseguir distinciones individuales. Pero, ¿de qué futbolistas serían los récords mundiales si La Pulga no hubiera existido?

A la hora de hablar de el máximo goleador argentino de la historia, el máximo ganador del balón de oro, el argentino con más títulos y otros grandes logros, el dueño de cada una de esas marcas es el mismo: Lionel Messi. Aunque claro, todos estos no estaban unificados antes de su aparición y tenían dueños de distintas nacionalidades.

A la hora de hablar de la Selección Argentina, los récords estarían divididos. Ángel Di María, uno de sus compañeros más fieles, sería el máximo ganador con la Albiceleste, mientras que Alfredo Di Stefano mantendría el primer lugar como goleador histórico del fútbol argentino y Gabriel Batistuta sería el que más goles gritó con la camiseta argentina.

Por otra parte, a nivel mundial Cristiano Ronaldo sería el máximo ganador del Balón de Oro (cinco) y el máximo goleador de La Liga de España; Gerd Muller tendría el récord de más tantos en un año calendario y Pelé mantendría su reinado como máximo anotador con un solo club.