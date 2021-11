Flavio Azzaro fue tendencia mundial por su aparición en la gala de entrega del Balón de Oro. En un compilado para Lionel Messi, el periodista figuró en un fragmento donde critica fuertemente al capitán de la Selección Argentina y estallaron las redes con comentarios y memes para él.

Y ahora llegó el momento de su descargo. "Lo que dije de Messi lo dije porque lo sentía. No me sentía representado por Messi en ese Mundial y había una actitud de él que iba en contra de los intereses de la Selección Argentina", reveló Azzaro, recordando que esas palabras fueron durante Rusia 2018.

"Es coherente que me pongan a mí, fui despiadado con Messi. ¿Y por qué a mí solo, si el amigo de él dice en el video que 'todos los periodistas' lo criticaron?", reclamó Flavio. Y argumentó su postura: "El video era cortito y solo había que poner a uno. Calculo que FIFA contrató una productora para hacerlo. Y generalmente esas productoras que contrata FIFA tienen que ver con los canales que transmiten los partidos... ¿Y quién no iba a elegirme si los que deciden son los grandes medios de comunicación?".

Además, el periodista habló en "Polémica en el Bar" y fue totalmente sincero: "Messi debe pensar: 'Mirá lo que dijo este boludo'. Y lo entendería perfectamente. Lo dije porque lo sentía, estaba enojado porque Argentina se estaba quedando afuera del Mundial en primera ronda en ese momento y Messi estaba jugando pésimo".

"Hoy pienso otra cosa, que Messi es un pibe que demuestra otra actitud, otro liderazgo, más maduro, pero capaz que él no lo siente de la misma manera", aclaró Azzaro. "Si hay algo que no me molesta en la vida es reconocer cuando cambia de parecer, que no significa lo mismo que reconocer errores. Es parte de la vida cambiar de opinión", agregó.

"No todos tenemos que estar enamorados de alguien. Hay gente que te llega y gente que no te llega. Messi no me llegaba, y hoy, despues de haber crecido yo también, sí. Porque le ha dado mucho a la Argentina y a la Selección", concluyó Flavio.