El 25 de noviembre de 2020 es un día que los argentinos queremos borrar de nuestra cabeza pero que resulta difícil que suceda. Es que un hecho tan grande como la muerte de Diego Maradona conmociona cada vez que se habla o se piensa. Más aún cuando se cumple un año de aquel fatídico día.

No solo en Argentina es un hecho para recordar y homenajear a Pelusa, sino en todos lados donde Diego dejó su legado también se lo conmemorará. Y si hay alguien que le rinde homenaje constante y de la forma que a él más le gustaría - dentro de una cancha - es Leo Messi.

La Pulga se encargó de tomar la antorcha que Diego dejó como el mejor jugador del mundo. Las eternas comparaciones hicieron que se creara una especie de barrera entre ambos, pero el amor entre ambos siempre existió.

En la entrevista que Leo le brindó al Diario Marca de España, Messi recordó a Maradona y a la horrible noticia que todos tuvimos que enterarnos hace exactamente 365 días.

Allí, Messi expresó: "Parece mentira que ya haya pasado un año y parece a propósito también que justo cuando no está él... Argentina después de tantos años vuelve a ser campeones. La verdad es que la sensación es extraña, es como de no creer. Siempre pensando que en algún momento lo vas a ver en la tele, en alguna entrevista u opinando de algo. Pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando pasó. La verdad es que siempre me voy a quedar con los mejores recuerdos que tuve la suerte de compartir con él".

Para llorar. ¡Eterno, Diego!