Después de que la Selección Argentina derrotara a México, en lugar de que la alegría se apoderara de las redes sociales, se generó muchísimo odio. Y todo comenzó por parte del boxeador Canelo Álvarez, quien se encargó de amenazar a Lionel Messi por un video en el que, supuestamente, el capitán argentino pisoteaba la camiseta de la Tri.

Fueron muchas personalidades del ambiente futbolístico, que destacaron a Messi como un gran ser humano y que jamás se atrevería a realizar semejante acto. Incluso, quienes defendieron al 10 de la Selección Argentina fueron jugadores mexicanos como Andrés Guardado y Miguel Layún.

Así como aparecieron los futbolistas aztecas, el que también defendió a la Pulga fue Felipe Melo. Pero el que le puso muchísimo picante a la situación fue uno de los grandes amigos que tiene el ex FC Barcelona: Sergio Agüero. Primero lo hizo a través de Twitter, pero ahora, el Kun apareció en su perfil de Twitch y disparó sin ningún tipo de tapujo.

En medio de su transmisión en vivo, Agüero recordó la discusión que se generó en las redes sociales con Canelo Álvarez, y le habló directamente al púgil mexicano nacido en Guadalajara: "Había un grupo de amigos que tengo, que tenían ganas de ir a verlo en una pelea. Y con esto, yo creo que con esto, ya directamente todo Argentina... Canelo... Directamente, no debés pisar Argentina porque con esto te ganaste el odio total", indicó el Kun. A lo que añadió: "Justo con Messi. Es como decir algo también en contra de Maradona. Claramente, jugaste con fuego. Así que lo siento. Yo te seguía en Instagram y te dejé de seguir. Me caías bien. Hoy no me caés bien".