La ceremonia de la entrega del Balón de Oro comenzó con un golpe bajo a todos los fanáticos del fútbol ya que France Football junto a Lionel Messi y a Tito Lewandowski en un video homenaje a Maradona y Gerhard Müller a poco tiempo del fallecimiento de ambos; Diego el 25 de noviembre del 2020 y el alemán en agosto de este 2021.

Durante este video que decidió armar la revista francesa, Lionel Messi recordó lo que significa Maradona para él: "Para mí, Diego era lo máximo", comentó el actual jugador del PSG emocionado a un año del fallecimiento de quien fuera su entrenador en la Selección con el cual compartió "una etapa muy buena"

A su vez, y mientras se podían observar diferentes momentos del velorio de Pelusa en la Casa Rosada, Messi recordó aquella mañana en la que su padre le comentó lo sucedido: "Me mandó un mensaje y me contó que había pasado. Fue una noticia terrible". Un momento en el cual asegura haberse sorprendido ya que "sabía que estaba mal" pero no esperaba el desenlace.

Finalmente, Lionel se tomó un momento para traer a la memoria de todos los fanáticos del fútbol aquel programa del ciclo que conducía Maradona; "La Noche del 10", en el cual Messi fue invitado a jugar fútbol tenis con el 10 y contó detalles del detrás de escena y cómo se abrazaron en los camarines durante la previa del show.