La nueva ola de COVID está sacudiendo el planeta y Argentina no queda afuera de ello. En los últimos días se vio en nuestro país una creciente cantidad de casos a niveles altísimos, donde sin ir más lejos hace escasos días, el 30 de diciembre, se alcanzó un nivel récord de poco más de 50.000 casos por primera vez desde el comienzo de la pandemia.

En este contexto, en esta segunda mañana del 2022 los argentinos y futboleros del mundo nos desayunamos la noticia del COVID positivo de Leo Messi, algo que dejó alertas a todos. Sobre todo, a quienes lo necesitan en París cuanto antes para volver a los partidos del PSG, quienes ya desde el arranque del año comienzan con partidos a nivel oficial.

El astro se encuentra con su familia en Rosario y, según informaron, se encuentra asintomático y en buen estado de salud, pero al haber contraido el virus, deberá quedarse aislado en su domicilio rosarino hasta tener el alta epidemológica, lo que sucederá en siete días, más allá de ser testeado diariamente para poder regresar cuanto antes a París y así perderse la menor cantidad de partidos posibles.

Y si bien con la masividad de contagios que hay en Argentina y en todas partes del mundo nuevamente, el riesgo de contraer COVID es mayor porque puede suceder en casi cualquier parte, a Leo se lo vio festejar con mucho fervor las fiestas con eventos llenos de gente donde entre otras tantas personas con las que Messi estuvo fue con la banda Los Palmeras, o con el DJ Fer Palacio, quien justamente estuvo días previos al encuentro con el 10 argentino en los "Coscu Army Awards", donde hubo un brote masivo del virus, por lo que la probablidad de contagios era elevada.

Obviamente, todo esto le llegó a su DT en el PSG, Mauricio Pochettino. El propio "Poch" habló del caso positivo de Coronavirus en Messi y dejó entrever que, a su entender, Leo no fue muy precavido. "Llevamos casi dos años con el virus, sabemos lo que debemos evitar para no contagiarnos y aún así nos puede pasar", dijo en la previa del partido por la Copa de Francia ante el Vannes.

Messi no iba a jugar ese encuentro que se disputará mañana, 3 de enero. De hecho, la Pulga recién se sumaba a los entrenamientos del PSG dicho día, pero ahora por obvias razones deberá posponerlo, poniendo en riesgo el encuentro más importante de su equipo de este mes ante el Lyon, el próximo 9 de enero. Esto también lo dejó en claro Pochettino: "Hasta que no dé negativo en Argentina no podrá viajar. Estamos esperando ese test que pueda certificarlo y después veremos las condiciones para ver si puede jugar o no”. Además, cerró diciendo que "hasta el momento es lo único que saben en el club". Si bien fue sutil, el oriundo de Murphy no quedó nada contento con la noticia del COVID positivo de Messi.