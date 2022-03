Después de la eliminación del PSG de la Champions, un polémico ex futbolista de la Juventus destrozó a Lionel Messi y aseguró preferir a Cristiano Ronaldo.

El polémico ex jugador italiano que destrozó a Messi: "Es un marciano sin sentimientos"

La eliminación del PSG de la Champions League le trajo a Lionel Messi y compañía varios dolores de cabeza. Todo comenzó con la hostil recibida de los hinchas parisinos en el partido por el campeonato local y continuó con una fila interminable de mediocres criticándolo a más no poder en medios y redes. Paolo Di Canio, uno de ellos, fue muy duro: "Es un marciano sin sentimientos".

El ex jugador de la Juventus, que fue una vez futbolista del año en Escocia y tiene dos títulos en su palmarés, vio la oportunidad de volver a salir de la oscuridad: pegarle al mejor del mundo. Por eso, en diálogo con Sky Sports, dijo: "Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones". Pero no terminó ahí...

Paolo Di Canio siempre fue un profesional discutido. Polémico. Tal es así que nunca ha escondido su simpatía Benito Mussolini, líder del movimiento fascista italiano. Ahora, lejos de las canchas, sigue llamando la atención con sus declaraciones: "¿Messi? Mirad a Cristiano. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos”.

No conforme, Di Canio continuó pegándole a uno de los mejores de la historia: “Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la Selección Argentina. Claro que pueden chiflarlo en el PSG. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta”.