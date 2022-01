Lionel Messi dio positivo de coronavirus y la noticia generó un fuerte impacto en las redes sociales a nivel mundial. El capitán de la Selección Argentina y delantero del PSG de Francia suspendió su regreso a París y por permanecerá en su casa de Rosario hasta recuperarse del Covid-19. Mientras tanto, en Internet se habla y mucho sobre el tema.

¿Qué pasó? Una gran cantidad de usuarios elaboró la misma teoría en Twitter y por eso una persona se volvió "trending topic". En concreto, muchos vinculan al cuadro que tiene el crack nacional con la reciente entrega de los Coscu Army Awars, los premios que organiza la escena del streaming argentino.

El apuntado en este caso es el DJ Fernando Palacio, que estuvo como invitado en el evento que organizó el popular streamer Martín Pérez Di Salvo, más conocido como "Coscu", el 23 de diciembre en el Hotel Hilton. El 27 de diciembre, "Ferpa" publicó una foto junto a Messi y dijo: "Hice bailar al más grande. Gracias a toda la familia Messi por la invitación".

Sin embargo, el 24 de diciembre, el día posterior a los premios, "Coscu" publicó una advertencia. "Me acaban de avisar que dos personas que estuvieron en el evento ayer dieron covid positivo. La realidad es que nos besamos y abrazamos todos, así que todos somos contacto estrecho. Les recomiendo que se cuiden, que no expongan a su familia y que se guarden en sus casas", escribió.

Si bien es imposible averigüar en qué momento Messi contrajo el virus, dada la fuerte exposición que tuvo el futbolista en los últimos días durante sus vacaciones, lo cierto es que en Twitter se generó un fuerte debate con Fer Palacio como protagonista. Y por eso su nombre se volvió tendencia (aunque mal escrito: "Fer Palacios").

La respuesta de "Ferpa" llegó hace minutos a través de Instagram. Al ver la gran cantidad de mensajes, el DJ decidió comunicar: "Me han llegado a poner 'Asesino' en los mensajes... Ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid. Así que a todos los que me tiran la mala: un beso". Y adjuntó el resultado negativo de su PCR.