Lo que genera Lionel Messi en los hinchas de la Selección Argentina es supremo. El astro argentino hace temblar el piso cada vez que se mueve por el país y no es para menos. Pero también tiene gestos que lo enaltecen por sobre su figura futbolística.

Horas previas al clásico frente a Brasil, la Pulga tuvo un gesto maravilloso para con un hincha sanjuanino. Después de la obtención de la Copa América, el capitán argentino quedó inmortalizado en la piel de millones de fanáticos y Messi le hizo un regalo para devolverle la idolatría.

El rosarino se enteró en la concentración del tremendo tatuaje que se hizo Franco, un fanático sanjuanino que fue entrevistado en las cercanías al estadio y lo sorprendió: “Esto es una locura. Estoy muy emocionado. Justo me encontré a Daddy (Marcelo D’Andrea, fisioterapeuta de la Albiceleste) y le pregunté si Messi podía firmarme. Me dijo que vio la nota que hice en TyC Sports a la mañana y que me estaban buscando”, reconoció el hincha, en diálogo con el periodista Matías Pelliccioni.

No es la primera vez que Messi tiene un acto similar para con un fanático, ya que en medio de la Copa América disputada en Brasil y en la puerta de la concentración, la Pulga estampó su firma en la espalda de un hincha brasileño. Pero lo más curioso fue que tenía un tatuaje del 10 con la camiseta del Barcelona y su icónico festejo de cara a los aficionados de Real Madrid.