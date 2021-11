Lionel Messi se convirtió en uno de los máximos emblemas de la historia del fútbol internacional con el transcurso de los años. En este escenario, no solo los fanáticos de la pelota se rinden a sus pies, sino que también diferentes personalidades del deporte suelen compartir de manera pública su admiración por la Pulga.

El último en demostrar su devocón por el actual delantero del París Saint-Germain fue Pablo Guiñazú. Pese a que no compartieron plantel a nivel de clubes, el actual entrenador de Atlético Tucumán coincidió con el ganador de seis Balones de Oro durante su etapa en la Selección Argentina.

El Cholo, que llegó a disputar 16 partidos con la Albiceleste, colocó al ex Barcelona en lo más alto del podio de todos los tiempos."Es el mejor de la historia mundial, no habrá nunca un argentino como él. Donde nosotros vemos media jugada, el encuentra 10 diferentes en su cabeza. No se explica cómo lo puede hacer. Es único”, expresó en diálogo con el Diario Olé.

Y agregó: “Te lo digo yo que compartí Selección con él. Es tanta la carga que se coloca y la responsabilidad que asume en silencio por ser el mejor de la historia del fútbol que no es fácil. La familia te abraza, los amigos te llaman... Pero Messi es él... Cuando se gana el 98% del éxito es gracias a Messi, pero cuando se pierde él asumió siempre el 100% de la responsabilidad. Messi es tan grande que no comparte con nadie las amarguras".

Con anterioridad a su carrera como técnico, el ex mediocampista se desempeñó en diferentes equipos: Newell's, Perugia de Italia, Independiente, Saturn de Rusia, Libertad de Paraguay, Internacional de Porto Alegre, Vasco da Gama de Brasil y Talleres de Córdoba.