Lionel Messi sigue haciendo historia y este lunes se alzó con el séptimo Balón de Oro de su cuenta personal, lo que generó un sinfín de opiniones, en su mayoría positivas, y también algunas críticas.

Sin ir más lejos, quien sorpresivamente alzó la voz para criticar el premio que recibió el rosarino fue nada menos que Iker Casillas, mítico arquero del Real Madrid y la Selección española, quien fue muy duro al referirse al trofeo que volvió a levantar Messi.

"Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol.Para mi,Messi,es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta!Lo hacen difícil otros!", escribió sin filtro el ex arquero, quien precisamente fue una de las "víctimas" preferidas del ex jugador del Barcelona.

Es que Casillas, antes de irse al Porto de Portugal en 2015, enfrentó en 37 oportunidades a Messi defendiendo los colores del Real Madrid, con 15 triunfos para el Azulgrana y 12 para el Merengue.

Sin ir más lejos, Messi le convirtió un total de 17 tantos a Casillas, entre los que se destacan los 3 que le hizo en un mismo partido y un doblete en las semifinales de la Champions League 2009.

Esta sorpresiva declaración de Casillas quizás tenga que ver con quienes competían con Messi por Balón de Oro, como por ejemplo el francés Karim Benzemá, delantero del Real Madrid y ex compañero de Casillas durante varios años.

Más sorprende la actitud del ex arquero español ya que, pese a la rivalidad, existe una buena relación entre ambos. De hecho, cuando Casillas anunció su retiro, en 2020, el propio Messi se encargó de mandarle un lindo mensaje: “Eres un arquero espectacular y la verdad que fue duro tenerte como oponente".