La fuerte banca de un campeón del mundo a Messi: "Una persona que ama el fútbol no puede permitirlo"

La ilusión que tenían los hinchas del PSG al comienzo de la temporada por ver a Messi, Neymar y Mbappe arrasar con todo era tan grande que aún hoy, casi veinte días después de la eliminación con Real Madrid, el tema sigue floreciendo y generando nuevos debates tras la silbatina que recibió el 10 argentino junto al crack brasileño.

Y si bien, desde el lado de los históricos del PSG, Messi recibió más críticas que elogios, en las últimas horas un ex campeón del mundo con Francia en 1998 se sumó al bando de los que apoyan al argentino: "Cuando ves que la gente pita a Messi, es algo increíble. Creo que eso no debe pasar, la gente no debe faltar el respeto a Messi", comenzó declarando.

Con una carrera fantástica en las cual se destacó en la Selección y en la Juventus, Lilian Thuram también jugó en Barcelona entre 2006 y 2008, lugar donde forjó una gran admiración por el argentino: "Una persona que ama el fútbol no puede permitir que se pite a Messi", comentó el francés.

Durante lo que fue un acto de la Fundación Barsa y el Consejo de Diplomacia Pública en Catalunya, Thuram opinó sobre un posible retorno del 10 al Barcelona y consideró que no sería algo negativo ya que "es su casa" y podría volver cuando quiera.

Finalmente, el jugador que en 2006 dejó el fútbol italiano tras diez años de brillar en Parma y Juventus, admitió que "el cambio es difícil" y por eso considera que los tiempos de adaptación que lleva Messi en PSG son correctos y hay que tener paciencia para que vuelva a destacarse junto al equipo.