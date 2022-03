"Messi, te amo. No saben nada, dejalos. No saben nada", se escuchó entre los silbidos de los franceses al PSG de Lionel y compañía. El recibimiento para el equipo de Pochettino en el Parque de los Príncipes fue realmente hostil. Cruel. Un tanto comprensible por la ilusión que tenían los locales de quedarse con la Champions League, pero inaguantable para cualquier argentino. La Pulga no merecía el abucheo y Esteban Ayala, que vive en Chillar y recorrió el mundo para ver al 10 de la Selección, lo defendió a capa y espada. Luego, habló con Bolavip de su loco viaje.

"Organicé las vacaciones para ir a ver a Messi. Soy de Chillar, Provincia de Buenos Aires", comenzó narrando Ayala. Y continuó con su experiencia en Francia: "Una chica argentina que vive acá en París me consiguió entrada al VIP y no dudé en venir. Claro que cuando grité me miraron varios, pero me salió del alma. Se me salió la cadena, ja. Soy re tranquilo, pero me salió eso entre todos los turcos que estaban en el VIP".

+"Messi, te amo", el video que se hizo viral

-¿Vos estabas filmando? ¿Cómo fue que se hizo viral?

-No, estaba grabando justo la chica que me invitó y después se los pasé a mis amigos. No se cómo tomó tanto vuelo después el video, ja. Yo soy fanático de Santamarina de Tandil, imaginate que ahí era otra cosa. Estábamos con recepción, champagne y lleno de turcos en el VIP. Me miraron raro cuando grité.

-Gritaste lo que muchos argentinos pensaban...

-Sí, la verdad es que todos queríamos defender a Lio. Igualmente no me imaginé que tome tanta trascendencia. Hoy prendí el teléfono argentino porque era mi cumpleaños y estaba explotado, ja.

-¿Seguís el viaje o pegas la vuelta?

-Ahora sigo a puro fútbol. Yo llegué a Madrid y enseguida me fui al Ramón Sánchez-Pizjuán a ver Sevilla vs. West Ham por la Europa League. Después viajé a París para ver a Messi y ahora me voy a Turín para ver Juventus-Villarreal. Es un lindo partido y con argentinos. El domingo ya cierro con Real Madrid-Barcelona y pego la vuelta a casa.

-¿De qué trabajas en Chillar? ¿Cuánto ahorro llevó todo esto?

-Soy empleado administrativo en una planta de acopio de cereales. Y la verdad es que estaba ahorrando para hacer un quinchito, un fogón. Soy fan de hacer asados. Pero se me cruzó esta chance. Me regalaron la entrada para ir a ver al PSG y armé el viaje. Dije "ya está, lo reviento todo". Y acá estoy, ja.

-¿Conoces a algún jugador? ¿Vas a buscar la foto?

-Soy amigo de Martín Michel, el ídolo de Santamarina y a través de un representante le dijeron a Rulli que había un hincha de Santamarina que venía a verlo. Ahora tengo que encontrar el hotel, que nadie sabe dónde para el Villarreal. Ojalá pueda sacarme una foto.

-Y saliste en la TV de España...

-Sí, ja. Cuando terminó el partido del Sevilla me crucé a un notero, le conté cómo había llegado hasta ahí y cómo iba a seguir mi viaje. Me sacaron al aire y dijeron que hacía un viaje de locos. Fue tremendo, me la hizo el periodista del Chiringuito (Josep Pedrerol).