A 9 días del inicio del Mundial, Lionel Messi dio una entrevista al Diario Olé, en donde contó, entre otras cosas, cómo vivió la definición del campeonato argentino que ganó Boca, o la preparación para el Mundial. Otra de las cosas que comentó, fue una situación incómoda que vivió en el amistoso que jugó Argentina ante Jamaica en septiembre.

"En el último partido de la Selección me llevé un susto cuando vino un hincha a saludarme, después vinieron los de seguridad y hasta me pegaron a mí. Generalmente son muestras de cariño muy lindas, cuando alguien haga algo así, sabiendo lo que les puede llegar a pasar después. A veces no sabes como van a actuar los de seguridad, a veces vienen agresivos y no hace falta tampoco. Son momentos incómodos para todos por lo que se genera", tiró en diálogo con Olé.

Messi por su parte, ya empezó a entrenar a la par del grupo y va a sumar minutos en el último partido del año del PSG, que será este domingo desde las 9:00 ante el Auxerre de local.