Ya pasaron varios meses y de a poco Lionel Messi va sintiéndose cómodo en el PSG. Al igual que él necesitó de un periodo de adaptación a su nuevo equipo, su familia también está instalándose en Francia. ¿Cómo marcha todo por ahora?

Antonela Roccuzzo le concedió una entrevista a la Revista "Hola" y ahí contó cómo vienen estas primeras semanas en París. "Todavía nos estamos adaptando, pero, poco a poco, estamos construyendo nuestra base aquí, conociendo a más gente y sintiéndonos cada vez más en casa", sostuvo.

¿Cuál es el lugar que más les gusta a Thiago, Mateo y Ciro? "Esta ciudad tiene mil rincones entrañables y todavía me queda mucho por descubrir, pero, por ejemplo, uno de mis sitios favoritos y un plan ideal con los peques es Le Jardin d'Aclaimatatio", detalló Antonela. Y también habló de su adaptación personal.

En esa línea, Roccuzzo explicó: "Para ayudar a la adaptación, una de las cosas que me gustaría es aprender francés. Es una maravillosa oportunidad y por eso no dudé en empezar. Prácticamente no sé nada y, poco a poco, voy acostumbrándome al idioma".

"Es una lengua difícil porque tiene muchas excepciones y hay mucha letra pequeña, pero voy mejorando. El truco es vivir aquí, estar atenta, querer aprender y realizar clases particulares con profesores nativos", concluyó la esposa de Messi.