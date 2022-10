Todavía queda una larga temporada -con un Mundial en el medio- por delante y Lionel Messi ya es otro en PSG. El mejor jugador del mundo supo reconocer que le costó el cambio, pero ahora está mostrando un nivel espectacular con el club francés. Mientras tanto, un fuerte rumor sobre un posible regreso a Barcelona sacudió a París y al mundo del fútbol.

La información surgió desde Argentina y no tardó en llegar al Viejo Continente. El club culé, que ayer cayó ante Inter por la Champions, sueña con volver a contar con el 10 después de junio de 2023. Fabrizio Romano, el periodista especializado en todo lo que tiene que ver con el mercado, puso paños fríos.

"Un detalle más sobre el futuro de Leo Messi. Él y su equipo aún no han recibido ninguna propuesta oficial, ya que las conversaciones no se llevarán a cabo ahora", explicó el corresponsal italiano, dejando en claro que no hay nada en concreto a esta altura del año.

Además, reveló cuáles son las intenciones del PSG pese a estos rumores: "Saben que quieren extender su contrato y el Barcelona quiere traerlo de regreso. Nada se decidirá ahora". A esperar unos meses...