Mientras el plantel de la Selección Argentina se entrena pensando en la Finalissima que tendrá este miércoles contra Italia, Lionel Messi se detuvo para dialogar en exclusiva con TyC Sports luego de que finalizara su primera temporada como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Su salida del Barcelona, la difícil adaptación y mucho más junto al periodista Gastón Recondo.

Luego de relatar una dura experiencia en sus primeras semanas en París, en relación a la educación de sus hijos, la Pulga se metió de lleno en el triste desenlace deportivo del equipo de Mauricio Pochettino en la temporada 2021/22. "Lo del Real Madrid nos mató. Me mató a mí y a todo el PSG, porque fue un vestuario que tenía mucha ilusión. Tengo ganas de volver a ganar la Champions. Me dio bronca no poder jugar la final", afirmó el delantero argentino.

El hecho de no cumplir el principal anhelo del club le significó a casi todo el plantel el constante abucheo en los partidos posteriores en el Parque de los Príncipes. "Es entendible el enojo de la gente, porque teníamos un buen equipo y esto volvió a pasar una vez más. No fue la primera vez que el París se queda afuera de la Champions de esa manera", remarcó.

Los silbidos en París se sintieron más en presencia de las figuras sudamericanas del equipo y Leo reflexionó: "Con Ney fuimos los únicos dos señalados, o los más señalados. No sé si fue justo o no, pero pasó".