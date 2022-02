Lali Espósito regresó a las primeras planas con la presentación de sus nuevos singles, "Diva" y "Disciplina". En el marco del comienzo de su gira promocional por España, la cantante se presentó en el reconocido programa El Hormiguero para ser entrevistada por Pablo Motos, conductor del popular show. En la charla se tocaron temas como la serie Sky Rojo, su vida privada, entre otros más. Sin embargo, el momento más curioso se vivió cuando apareció en escena el nombre de Lionel Messi.

La artista argentina, con algo de pudor, se animó a contar una divertida anécdota que, en su momento, fue caótica para ella en relación al delantero y capitán de la Selección Argentina. "Me pasó algo tremendo: estoy exagerando pero para mi fue un poco fuerte", expresó con nerviosismo.

Lali reveló que la estrella del Paris Saint-Germain es uno de los flamantes integrantes de su lista de "mejores amigos", la función que tiene Instagram para personalizar el contenido dedicado a un selecto grupo de personas; en dicha sección, los usuarios comparten sus momentos más íntimos y personales. Leo forma parte de las celebridades con las que Espósito interactúa a través de las redes sociales.

"Yo tengo 'Mejores amigos' porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo ‘entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ¿qué le pasa a esta loca?", explicó la famosa cantante para darle introducción a su historia con el último ganador del Balón de Oro. “Subí algo bizarro y gracioso de mi vida, 'jodiendo' con un amigo, y de pronto veo que lo había visto Leo Messi”, confesó.

El contenido que publicó la artista le generó algo de vergüenza y así lo describió: “Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con mis amigos, gritando. No iba 'pedo' pero parece que voy así todo el rato”. Finalmente, el divertido "drama" de Lali terminó con un sincero pedido de disculpas hacia Messi mirando hacia cámara. “Leo te juro que yo no soy así todo el rato, te quiero. Si pensás que no estoy bien: tenés razón, pero no me dejes de seguir", le gritó al "Diez". Perdonala, Leo...