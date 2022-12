Como si se tratara de una película donde hay un héroe y un villano, se creó una especie de rivalidad entre Robert Lewandowski y Lionel Messi, que viene de ser campeón del mundo con la Selección Argentina. Y no es la primera vez que aparece un capítulo en esta "batalla".

Todo comenzó con la premiación el Balón de Oro, y cuando el Mundial de Qatarse iba acercando, era inevitable consultarle a uno o a otro por lo que sería el choque entre Argentina y Polonia. De hecho, el morbo creció mucho más a la hora de que llegara el tercer partido correspondiente al Grupo C, que terminó con un cruce de ambos jugadores en el centro del campo.

"Messi y yo hablamos un poco. Fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más defensivo que de costumbre, pero que a veces eso es lo que necesita el equipo", sostuvo Lewandowski en una charla con el periódico alemán Bild. Claro, el 9 no quería confesar los detalles del diálogo que mantuvo con la Pulga. Algo que también escondió el rosarino.

El tiempo pasó, y fue el delantero de FC Barcelona quien volvió a ser consultado por lo que ocurrió en la noche qatarí, donde el estadio 974 fue el encargado de albergar el encuentro entre argentinos y polacos. "No quiero decir de qué hablamos, pero fue una charla agradable. Creo que este tipo de cosas no hay que explicarlas porque son privadas, pero lo que puedo decir es que fue una conversación positiva", resaltó el ex Bayern Munich, a quien se lo notó algo incómodo ante la consulta.

Pero más allá de lo que ocurrió entre Messi y Lewandowski, en declaraciones al diario Sport, el delantero con pasado en Borussia Dortmund felicitó al 10 por la gesta: "Lo ha logrado todo en el fútbol, es el mejor futbolista del mundo. Y ahora lo disfruta, puedo imaginarme lo que significa para él y para el país. ¡Y cómo ha jugado! Lo ha visto todo el mundo. Es el campeón de forma muy merecida", mencionó. ¿Estará todo bien o mintió para la prensa?