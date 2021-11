Lionel Messi se llevó el preciado Balón de Oro que otorga la revista France Football, siendo la séptima ocasión en la que levanta dicho trofeo y la segunda vez que supo retenerlo tras la entrega de 2019. Es el único futbolista en la historia en lograr dicha cantidad en el galardón individual más importante de este deporte. Detrás del argentino quedó Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y Jorginho (Chelsea), según indican las votaciones oficiales que se realizaron durante el 2021.

"Es increible volver a estar acá. Hace dos años dije que eran los últimos de mi carrera y que no sabía qué iba a pasar. A partir de allí me preguntaron cuándo me iba a retirar y ahora estoy muy feliz, muy feliz de estar acá y con ganas de pelear por nuevos retos", manifestó Lionel Messi al recibir el premio.

En el 2020, el mundo vivió su peor momento a nivel sanitario y las autoridades de France Football decidieron suspender la gala, dejando vacante la premiación del año pasado. La Pulga se coronó heptacampeón del Balón de Oro luego de un intenso año en donde se despidió del FC Barcelona entre lágrimas, ganó su primer título con la Selección Argentina en la Copa América y exploró nuevos rumbos en el PSG junto al temible tridente que hoy conforman con Kylian Mbappé y Neymar Jr. La evolución futbolística de Leo quedó plasmada en las estadísticas, las cuales avalaron un nuevo galardón para el astro albiceleste en una reñida lucha por el primer puesto. Con una nueva entrega consumada, Messi revalida lo conseguido el 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

Para la ceremonia de hoy, celebrada en París, la prestigiosa revista decidió incorporar dos nuevas categorías para laurear a los futbolistas durante la presente temporada: Mejor club del año y Mejor goleador del año. Dichos trofeos fueron conquistados por el Chelsea y Robert Lewandowski, respectivamente. El club londinense fue premiado por conseguir, entre otros títulos, la UEFA Champions League, mientras que el polaco, quien se alzó con la Bota de Oro en este 2021, tampoco se fue con las manos vacías.

Premiación completa de France Football

Trofeo Kopa al mejor jugador joven: Pedri (FC Barcelona)

Goleador del año: Robert Lewandowski (Bayern Múnich)

Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (FC Barcelona)

Trofeo Lev Yashi a mejor arquero: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Equipo del año: Chelsea FC

Balón de Oro masculino: Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Ranking masculino de France Football

10. Gianluigi Donnarumma (PSG)

9. Kylian Mbappé (PSG)

8. Kevin De Bruyne (Manchester City)

7. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

5. N'Golo Kanté (Chelsea)

4. Karim Benzema (Real Madrid)

3. Jorginho (Chelsea)

2. Robert Lewandowski (Bayern)

1. Lionel Messi (PSG)