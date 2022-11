No es la primera inflamación en el tendón de aquiles que sufre el capitán argentino. Que no sea nada.

Esta vez no hizo falta que juegue ningún argentino para que se enciendan las alarmas en la Selección: PSG publicó un parte médico anunciando que Lionel Messi será baja este fin de semana por una inflamación en el tendón de aquiles. Más allá de que en principio no sería grave, es imposible no pensar en Qatar 2022.

No es la primera vez que esta lesión tiene a Leo a maltraer. De hecho, ya lo hizo perderse partidos este año. El 19 de abril, cuando el equipo que dirigía Mauricio Pochettino definía la Ligue 1, el 30 fue baja por una inflamación en el tendón de aquiles de su pierna izquierda.

Aquella vez, la Pulga no pudo jugar ante Angers pero tardó pocos tiempo en regresar. A los tres días ya se estaba entrenando a la par de sus compañeros y volvió a jugar el siguiente partido ante Lens. Según lo que informó el club, los tiempos serían similares a los de aquella vez.

De esta manera, Messi se guardará este fin de semana pero no tendría inconvenientes para estar disponible para el siguiente partido (habrá que ver si Galtier lo libera antes o no) y para sumarse a la Selección Argentina. ¡Que no sea nada!