Lionel Messi no para de sumar logros: otra vez está entre los mejores tres del mundo y se perfila como uno de los candidatos a quedarse con el premio The Best, aunque ya no sorprende a nadie.

Messi y dos más: la rutina del premio The Best y otra terna para el argentino

Hacer más de 1.000 goles. Más de 300 asistencias. Ser el máximo goleador sudamericano de la historia del fútbol en partidos oficiales. Ser el máximo goleador de la historia del fútbol de Primera División en una misma liga. Todo parece posible, y de hecho lo es, a la hora de hablar de Lionel Andrés Messi. Por eso, una nueva terna al premio The Best pasa a ser una noticia que roza lo insignificante. Sí, solamente está a un paso de ser el mejor futbolista del planeta, como cada año.

Messi simplemente es excelencia. Éxito. Disciplina y constancia. Meta que el 10 se propone, meta que cumple. Y no hoy, sino desde el día del debut. Por ello ser uno de los tres candidatos a quedarse con el Premio The Best al mejor del mundo se ha convertido en una rutina. Porque eso es Lionel: la rutina de los extraordinario.

Messi y la rutina del premio The Best: otra terna para el argentino

Mientras sus compañeros de terna rotan y hacen lo imposible para meterse en la pelea, a La Pulga le alcanza con un año regular. En su nivel. Sin tener el mejor de sus años, con una salida traumática del Barcelona y la adaptación al PSG en el medio. Nada impidió que el zurdo levante la Copa América y esté en el podio.

Ahora, el jugador que estuvo ternado en cinco de las seis ternas desde la creación del premio The Best (al igual que CR7, que no estará en esta edición), va por un nuevo galardón. Tendrá enfrente a Robert Lewandowski (Bayern Múnich/Polonia) y Mohamed Salah (Liverpool/Egipto), de temporadas magníficas. Ya tiene el Balón de Oro del año en sus vitrinas, ¿se llevará otra distinción individual? Mientras, sueña con Qatar...

Así le fue a Messi en los anteriores The Best

2016: Cristiano Ronaldo le ganó la pulseada y se quedó con el premio que entrega la FIFA. Igualmente, Messi fue segundo, mientras que Antoine Griezmann ocupó el tercer lugar.

2017: Nuevamente, el portugués que en aquel momento brillaba en el Real Madrid se quedó con el galardón. La Pulga volvió a acompañarlo en el siguiente escalón del podio y Neymar fue el tercero.

2018: Luka Modrić fue el ganador del único The Best al que el argentino no estuvo ternado. CR7 y Mohamed Salah completaron el podio.

2019: Lionel Messi ganó su primer y único premio The Best, al menos hasta este año. Virgil van Dijk y CR7 completaron la terna.

2020: En un año atravesado por el coronavirus, Robert Lewandowski se quedó con la distinción. CR7 y La Pulga también ocuparon su lugar en el podio.