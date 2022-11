Desde aquella tarde fatídica en donde Lionel Messi debutó en la Selección Argentina frente a Hungría, hasta la fecha, su sueño estuvo enfocado en poder levantar la Copa del Mundo. Estuvo presente en cuatro ediciones mundialistas, y solamente en 2014 quedó a un pasito de la gloria. Y en vísperas a disputar su quinto certamen, la ilusión vuelve a cobrar vida.

Tan solo restan 8 días para que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se enfrente a Arabia Saudita en el estadio Lusail, y la Pulga pueda iniciar un nuevo camino en la búsqueda de su gran anhelo. Pero después de que fuera duramente criticado por Pedro Pasculli, reveló cuál es su máximo deseo.

El capitán argentino sabe que después de la máxima competencia futbolística deberá comenzar a repensar en su futuro, ya que a mediados del próximo año se terminará su vínculo en PSG y, hasta el momento, todavía no renovó el mismo. Y mientras en FC Barcelona buscan repatriarlo, Messi dejó bien en claro cuál es su deseo.

"Fue un sueño que tuve siempre, desde chiquito y es algo que siempre lo tengo ahí el poder jugar en el fútbol argentino", explicó el mejor jugador del mundo, dejando boquiabierto a más de un fanático que no se esperaba una declaración de semejante envergadura. Y después de sorprender a todos, Messi enfatizó: "Desde chico iba a la cancha y yo quería estar ahí, pero hoy no depende de mi. Tengo una familia, depende de muchas cosas. Acabo de tener un cambio muy grande en mi vida, el cual me costó muchísimo no solo a mi sino a toda mi familia".

En más de una ocasión, los hinchas de Newell's piden por su arribo, dado a que es confeso hincha del elenco rosarino, y si bien le gustaría poder cumplir con su anhelo de portar la camiseta leprosa, en diálogo con Universo Valdano, fue sincero: "No sé, pasan tantas cosas que no sé qué va a pasar mañana". ¿Podrá cumplir con su sueño?