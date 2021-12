En la destacada lista elaborada por el diario británico "The Guardian", el mejor del mundo no figura como el número uno.

Ya sin competencias oficiales hasta el próximo año, Leo Messi cerró el 2021 como el año más atípico en su carrera por escándalo. En cuestión de un mes, allá a mediados de año, la Pulga obtuvo por primera vez un título con la Selección Mayor y rompió el maleficio de 28 sin campeonatos para la Selección Argentina con la consagración de la Copa América en el Maracaná ante Brasil.

Además, semanas más tarde se complicó su renovación con el Barcelona por cuestiones económicas e imposiciones de LaLiga y tuvo que cambiar de club por primera vez en su carrera profesional, desembarcando en el PSG.

Con todo ese contexto, el mejor jugador del mundo tuvo su distinción personal en la entrega del Balón de Oro el pasado 27 de noviembre, cuando ganó su séptimo premio entregado por France Football, el máximo ganador del galardón individual.

Este premio, claro está, no es el único que se entrega al mejor jugador de la temporada, ya que otras dos distinciones importantes son la del "FIFA The Best", que se dará el 17 de enero de 2022, y el top 1 de los 100 mejores jugadores del año del diario británico The Guardian. Este galardón se fue dando día tras día, y esta tarde del 24 de diciembre se dio a conocer el top 10, donde Messi está incuido pero donde no se quedó con el puesto principal.

La lista hecha por el periódico inglés puso primero a Robert Lewandowski, quien había quedado segundo en el listado por el Balón de Oro. ¿Messi? Quedó segundo, por detrás del polaco. ¿Lo merecía este premio también Leo o está bien para el delantero del Bayern Munich?

+ Otros argentinos dentro del top 100

El primero en aparecer fue Julián Álvarez, quien tras su increíble año en River logró meterse en el puesto 91 del top. Dibu Martínez y su año consagratorio también lo metieron entre los mejores del año, en la 52° posición, así como también Rodrigo De Paul en el puesto 46. Di María, héroe de la final de la Copa América, aparece como el 32° mejor del mundo según The Guardian, y el más cercano a Messi es Lautaro Martínez, quedando en el puesto 30 de la lista. Leo, como se mencionó antes, quedó segundo.