Al DT de Gimnasia no le gustó nada la actitud del boxeador mexicano y, entre risas, le mandó un mensaje. ¡Tranquilo, Pipo!

No le toquen a Messi: Pipo Gorosito salió a responderle a Canelo y lo desafió

¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, disparó el boxeador Canelo Álvarez sobre un video sacado de contexto para generar polémica. Desde ese momento, varias personalidades del fútbol salieron a defender al 10.

El Kun Agüero, Cesc Fábregas, Andrés Guardado (capitán de México) y muchos otros dejaron en claro que lo del mejor jugador del mundo estuvo lejos de ser una falta de respeto. Por las dudas, Pipo Gorosito, quien siempre se encarga de tirarle flores a Leo, desafió a Canelo.

"A Canelo decile que lo voy a agarrar yo", soltó en broma el entrenador de Gimnasia. Después reculó: "No, no hay que decirle nada, que te caga a palos. No... Le mandamos a Cachito Borelli (su ayudante de campo)". "Si estaría Diego (Maradona) le diría que lo espera ‘Segurola y Habana’”, cerró. ¡Tranquilo, Pipo!

+ Guardado se puso del lado de Messi

"Sé la persona que es Leo. A lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción de ofenderse al ver la camiseta de México en el suelo. A mí realmente me parece una tontería lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia", arrancó diciendo el capitán de México.

"Los que nunca estuvieron en un vestuario no entienden. Hay un acuerdo con los utileros, lo que uno deja lo que está sudado en el suelo va para lavar y lo otro te lo llevás a casa. La ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta o la del rival", aseguró y luego cerró con una confesión: "Yo cambié la camiseta con Leo y también la dejé en el suelo".