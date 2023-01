No le va a gustar a Mbappé: el particular elogio de Galtier para Messi

Con Kylian Mbappé de licencia, el PSG disfrutó del regreso de Lionel Messi a las canchas con victoria incluida. El campeón del mundo volvió con gol y le dio el triunfo a su equipo ante Angers, con una gran actuación individual a lo largo de los 90 minutos.

Luego de que el 30 completara un partido extraordinario, quien no tardó en elogiarlo fue Cristophe Galtier, su entrenador. Tras haberlo podido utilizar nuevamente después de un tiempo, el DT no dudó en soltar un tremenod cumplido para el argentino.

"Hoy volvimos a ver al mejor jugador del mundo", declaró el director técnico sobre Lionel, por primera vez poniéndolo por encima de Mbappé. "Está claro que cuando está con nosotros, cambian mucho las cosas en el campo. Está feliz tras conseguir el único título que le faltaba", completó.

Hasta el momento, Galtier siempre había utilizado el término "uno de los mejores" para no herir no herir susceptibilidades. Sin embargo, esta vez le nació decir eso y no era para menos. Además, dejó un mensaje para la gente: "Agradezco a la afición por como recibieron a Messi".