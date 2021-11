Esta semana, el PSG sufrió una dura derrota ante el Manchester City por la Champions League. El equipo inglés superó ampliamente al francés y rápidamente llegaron las críticas para las figuras del club parisino, entre ellas Lionel Messi.

El más duro con sus declaraciones fue Rafael Van Der Vaart, exfutbolista holandés que pasó por Ajax, Real Madrid y Tottenham. "Es una cuestión de voluntad. O querés o no. Messi es muy buscado y si no marca ni asiste, es que ha hecho un partido muy malo. Neymar tiene mucho más, esa mirada abierta. Él ve más, Mbappé también... Pero Messi no encaja", dijo en Ziggo Sport.

"Messi y Cristiano son dos jugadores totalmente diferentes. Pero la diferencia es que Cristiano Ronaldo siempre busca que su equipo avance", siguió Van Der Vaart. Y ahí soltó: "Cuando comparas a Messi con Ronaldo, uno está peleando para llevar a su equipo al próximo nivel y el otro no. Messi solo camina. Yo lo veo y pienso: '¿No te da vergüenza?'".

"Estoy empezando a molestarme con Messi. Es una pena, porque un jugador así nunca volverá a nacer", concluyó el holandés. El debate sobre cómo Messi camina la cancha en varios partidos ya lleva muchos años pero el paso del tiempo sigue dándole la razón al argentino, que a sus 34 años se mantiene entre los mejores futbolistas del mundo.