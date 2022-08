Mientras todo el planeta aún no logra comprender cómo Lionel Messi no está entre los 30 nominados al Balón de Oro, en esta nota te contamos quién lo ganó la última vez que el 10 de la Selección no estuvo en la lista.

La revista France Football sorprendió a todo el planeta y no incluyó a Lionel Messi después de 14 años en el podio con los mejores del mundo. Por ello, en medio de la sorpresa, en esta nota te contamos qué pasó allá por el 2005, última vez que el 10 de la Selección Argentina se quedó afuera de la lista de 30. ¿Quién lo ganó?

Con un Messi muy joven que venía recién de levantar la Copa Mundial Sub 20 en Holanda, el fútbol era otro. El deporte más masivo de nuestro país aún no había tenido el placer de disfrutar a pleno sus gambetas, sus goles. No había visto sus récords y sus títulos. Y algunos todavía pensaban que el Barcelona era un equipo menor. Por ello La Pulga no estuvo en la lista, aunque el trofeo se lo llevó un gran amigo suyo.

Otro fútbol: quién ganó el Balón de Oro el último año que Messi no estuvo nominado

Compartiendo podio con los ingleses Steven Gerrard y Frank Lampard, el coronado en el año 2005 fue Ronaldinho. El Brasileño, por ese entonces en el Barcelona, tuvo una temporada deslumbrante y se llevó su primer y único Balón de Oro. Claro, después llegó el Rey.

En aquella oportunidad, también cabe destacar que había varias figuras rutilantes nominadas: Ronaldo Nazario, Raúl, Fabio Cannavaro, Dida, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Juan Román Riquelme (único argentino entre los 30 y quedó 14°), Paolo Maldini y Thierry Henry, entre otros.