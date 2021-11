Manchester City y PSG jugaron el encuentro más atractivo de la fecha 5 de la UEFA Champions League. Con goles de Sterling y Jesús, el conjunto local lo dió vuelta y lo ganó 2 a 1 en el Etihad Stadium. Poca participación de Leo.

Con Lionel Messi y Leandro Paredes desde el arranque, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino arribó a Inglaterra con la seguridad de que si ganaba hoy, quedaba como único líder del Grupo A. Sin embargo, y como era previsible, el conjunto de Pep Guardiola dominó gran parte del trámite y lo ganó merecidamente en su cancha. Liderazgo asegurado.

El PSG no jugó bien. Más allá de la intensidad y dinamismo propio del City, el conjunto parisino nunca logró imponer la jerarquía de sus jugadores. Un equipo largo, inconexo y que careció de ideas para sostener la tenencia de la pelota. Todo esto lo sufrió Lionel Messi.

Si tenemos en cuenta todos los partidos que jugó desde el arranque -y completó los 90'- desde que está en PSG, el 10 de la Selección Argentina registró su peor marca en participación en el juego. Esta jornada, solo tocó 53 pelotas y no pudo incidir en el desarrollo del encuentro. El sistema no ayudó, está claro.

Toques de pelota de Lionel Messi en los partidos que jugó 90' en PSG:

- Vs. Brujas: 85

- Vs. Lyon: 65

- Vs. Manchester City: 60

- Vs. Rennes: 77

- Vs. Leipzig: 85

- Vs. Marsella: 76

- Vs. Nantes: 114

- Vs. Manchester City (hoy): 53

A pesar de la derrota, PSG también clasificó a octavos de final de la Champions League pero como segundo del grupo. Es decir, jugará la próxima instancia contra un líder de la primera fase. Con el plantel que tiene no debe temer de ninguno. Por la forma de jugar, de la mayoría.