Lionel Messi no deja de sorprender al mundo tras lo que fue su gran consagración en el Mundial de Qatar 2022 y ahora el ex Barcelona volvió a ser el gran actor principal de un evento extra deportivo. De esta forma, el mejor jugador del mundo fue premiado nada menos que con un Martín Fierro Digital a raíz de un momento más que particular que presenció y protagonizo en el 2022.

Dicho esto, cabe recordar que los Martín Fierro Digitales hacen referencia y premian a los creadores de contenido más imporantes de la Argentina desde el año 2017 por lo que la presencia en la terna de la mega estrella del fútbol internacional podría hasta parece casi impensada. Sin embargo, la realidad se encuentra lejos de esto.

¿Por qué Messi ganó un Martín Fierro Digital?

Aclarado este panorama, debe decirse que Lionel Messi ganó el Martín Fierro Digital por su viral frase "¿Qué mirás, bobo? Andá pa’ allá" hacía Wout Weghorst en lo que fue el post partido de la Argentina ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, la icónica frase del capitán albiceleste se coronó en lo que fue la categoría "Mejores 2 minutos virales digitales", hecho que coloca al "10" con un nuevo premio que no se encontraba dentro de su extensa vitrina. A su vez, "Dibu" Martínez recibió un reconocimiento por parte de Mar del Plata, ciudad de donde es oriundo y en donde se llevó a cabo la ceremonia, el cual fue recibido por su padre Alberto.

Los ganadores de los Martín Fierro Digital 2023