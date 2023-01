Tras conocerse la lista de cinco capitanes que tendrá el conjunto parisino surgió la polémica sobre en torno al número 30. Eterno líder del Barcelona y de la Selección, el argentino todavía no portó la cinta en Francia.

A lo largo de su año y medio defendiendo la camiseta del PSG, la presencia de Lionel Messi dentro del equipo fue cambiando de menos a más al punto de ser considerado como el jugador más determinante de los parisinos junto a Kylian Mbappé. Sin embargo, esto parece no ser suficiente para Galtier.

Pese a sus 13 goles y 14 asistencias en apenas 21 partidos jugados disputados en lo que va de la temporada, y a ser la máxima figura del Mundial de Qatar 2022, Christophe Galtier ni siquiera tuvo en cuenta a Lionel Messi a la hora de seleccionar a los dos capitanes titulares y a los tres sustitutos del plantel.

En primer lugar, al igual que la temporada pasada, Marquinhos será el gran líder del grupo a la hora de saltar al campo de juego. Quien lo sigue, para sorpresa de muchos será Kylian Mbappé relegando a Kimpembe al tercer lugar. Tras estos, quien aparece es Marco Verratti para ser cuarta opción junto a Sergio Ramos como última alternativa.

Ante este panorama, muchos hinchas se preguntaron cómo era posible que Messi no aparezca en dicha lista y deberían saber que existen dos motivos para esto. Crease o no, uno de ellos es para buscar no romper el clima en un vestuario que ya está bastante caldeado.

En primer lugar, y capaz la razón más justificada, pasa por el idioma. Sin hablar un francés fluido, desde el cuerpo técnico de Galtier considerarían que no es conveniente que el líder del equipo no pueda tener un diálogo tanto con los rivales como con el árbitro del partido.

En segundo lugar y en donde se despierta la mayor polémica, según el medio Marca de España, la no designación de Messi tendría que ver con mantener a Kylian Mbappé tranquilo y sin molestias. Sabiéndose de los enojos que pueda tener el crack francés en cuanto se ponga en duda su jerarquía, habrían preferido que Messi siga con su liderato natural y sin cinta.