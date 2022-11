Quedan 19 días para el inicio de Qatar 2022 y exactamente 21 para el debut de la Selección Argentina, en donde todos los reflectores están puestos, como siempre, en Lionel Andrés Messi. El mejor jugador del mundo está haciendo una enorme temporada en el PSG en la previa del Mundial pero, por más que Leo esté siendo la figura del conjunto parisino en la temporada, la cabeza del astro rosarino está 100% enfocado en la Selección.

Y si bien esto siempre fue así, en otras épocas los resultados no lo han acompañado con la Albiceleste, algo que se rompió en 2021 con la obtención de la Copa América en el Maracaná. Y pese a que en dicho escenario se dio este trofeo hace un año y pocos meses, allí también se dio uno de los partidos más tristes en la carrera de Leo, en donde le tocó ver pasar por al lado la Copa del Mundo en 2014, cuando Argentina perdió con Alemania la final del Mundial.

Sobre esos momentos en donde Messi tuvo que afrontar ese duro revés con el seleccionado, este martes en lo que ya es la previa de Qatar, desde el entorno de la "Pulga" revelaron una inédita confesión sobre su intimidad en dichos tiempos.

En una entrevista con Infobae, Fabián Soldini -primer representante de Leo en su carrera- sentenció: "Cuando estuve en la casa de Messi, después de 10 años (en 2015) de no verlo, me dijo ‘Fabi, hace un año que me despierto a la noche pensando en la final contra Alemania en Brasil. No puedo dormir".

Soldini, quien lo conoce muy bien a Leo, manifestó también que da fe de ello, que aquella final le da vueltas la cabeza y cerró siendo contundente: "Messi muere por la Selección; muere, muere". Sin dudas, el hambre de resiliencia que tiene el capitán argentino para este Mundial es tremenda.