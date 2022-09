Lionel Messi se fue del Barcelona por la puerta de atrás. Los hinchas nunca comprendieron la decisión de una dirigencia que destrató al máximo ídolo de la historia del club y La Pulga se marchó al PSG. Ahora, los culés sueñan con su regreso y, horas antes de su debut en la Champions League 2022, una de las glorias más respetadas de la institución habló al respecto. ¿Vuelve?

"Hoy me toca despedirme de esto. Son muchos años acá, llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de 21 años me voy con mi mujer y mis tres hijos catalano-argentinos. Esta es nuestra casa", dijo entre lágrimas el 10 de la Selección Argentina cuando se marchó. Y nunca cerró la puerta para un posible retorno a España...

Carles Puyol, sin pelos en la lengua sobre el posible regreso de Messi al Barcelona

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ya fue claro sobre la situación del 10: "Deseo que el capítulo Messi aún no haya terminado en el Barça y creo que es nuestra responsabilidad conseguir que ese capítulo abierto, que aún no se ha cerrado, tenga un buen momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho". Y Carlos Puyol, gloria en el club y ex compañero de Leo, siguió la línea...

Después de las declaraciones del pope, el ex defensor central de la Selección de España se refirió a un posible regreso de La Pulga: “No es tarde para que vuelva Messi. Acaba contrato y en un año pueden pasar muchas cosas. También es año de Mundial”. Y cerró contundente: "Siempre será bien recibido en el Barcelona".