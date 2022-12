Rafael Nadal y su emoción por ver a Messi campeón mundial: "A mí me hizo feliz"

Apenas Argentina se consagró campeón del Mundo, Roger Federer posteó una imagen de Lionel Messi y lo comparó con un cuento de hadas. Ese final feliz fue lo que el mundo del deporte deseaba para el 10 de la Selección. Y ahora se sumó Rafael Nadal y su confesión sobre la final del Mundial: "Cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas. Que levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz”.

“Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné. Ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba y que había sufrido tanto para conseguirlo fue espectacular”, dijo el español. Y claro, como deportista de elite, ¿quién no sueña con un cierre de cuento?

El apoyo tras el golpe

En su visita a la Argentina para disputar un partido exhibición ante Casper Ruud, Nadal también habló sobre Leo y la Selección, que había caído en su debut mundialista ante Arabia Saudita.

“La Selección llevaba un camino triunfal hasta hoy y el positivismo y el estado de euforia eran importantes. Yo no soy muy de extremos, ni de muchísima euforia ni de tanta catástrofe. El mundo no cambió de hace diez horas a ahora. Simplemente se perdió un partido y quedan dos partidos por delante. Yo creo que lo mínimo que merecen es confianza y respeto”, había analizado.

Y expuso su fe: “Vienen de ser campeones de América, de llevar una de las mejores rachas históricas de partidos ganados seguidos. ¿Por qué perder la confianza en ese sentido? Sigo pensando que Argentina es una clara candidata a llegar lejos”.

La confesión sobre su emoción respecto al título de Messi no sorprende ya que siempre se mostró como un admirador, pese a que Nadal es confeso hincha del Real Madrid. "Messi le quitó cosas al Real Madrid durante años pero al final, como amante del deporte, aprecias a alguien tan especial".

"En la Liga española hemos tenido la suerte de disfrutarlo en los mejores años de su carrera deportiva. Nos ha dado momentos muy especiales dentro del mundo del deporte, es uno de los top de la historia del fútbol y del deporte”. La emoción de crack a crack.